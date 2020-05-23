北市前山公園公共浴室5月25日開放使用，每場開放時段室內容留人數最高為25人。（北市公園處提供／譚宇哲台北傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，北市府宣布部分場館25日起開放100人以下使用，包括前山公園男、女公共浴室、青年公園棋藝館、士林官邸公園凱歌堂及和平青草園歷史建築，及各區民活動中心、行政中心禮堂、公民會館、新移民會館及非政府組織會館等，另親子館將恢復半數入館，所有場館全面施行單一出入口、入場實名制、戴口罩、量額溫，並提供酒精消毒手部。

北市公園處表示，公園場館第一階段開放原則為室內50人以下集會開放、實名制、不聚餐飲食，經評估後，國父史蹟館已於5月18日重新開放，士林官邸綠化教室、花卉綠化教室、新生綠化教室、大安綠化教室、青年綠化教室、和平青草園綠化教室等6個綠化教室也同時恢復辦理課程活動。

第二階段開放原則為內100人以下活動，公園處轄管前山公園男、女公共浴室、青年公園棋藝館、士林官邸公園凱歌堂及和平青草園歷史建築等5個場館將於5月25日重新開放。

北市副市長黃珊珊日前也指出，包括民政局所屬的區民活動中心、各區行政中心禮堂、公民會館、新移民會館及非政府組織會館，開放100以下使用；社會局所屬的社區關懷照顧據點逐步開放100人以下課程，老人服務中心則可辦理100人以下活動，而親子館將可恢復半數入館。

此外，捷運公司所屬爵士廣場、板橋站及西門地下街跳舞區恢復開放使用；12區健康服務中心的社區健康篩檢恢復辦理；衛工處所屬迪化汙水處理場環教團體參訪，開放100人以下團體申請；翡管局開放100人以下團體申請環境教育課程或參訪活動。

(中時 )