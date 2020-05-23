「早上睡醒時，右耳耳鳴伴隨著輕微的眩暈，以為是前晚沒睡好的後遺症，仔細聽才發現是右耳「突然」聽不見了，會不會就此耳聾了？ 」53歲的趙先生，向來不菸不酒自認身體健康的他，先前聽力檢查都正常，但是今早睡醒突然聽不見聲音，緊張得跑去醫院做檢查，確診為耳中風，讓全家人完全不可置信。

聽力師黃妤茜表示，現今生活型態改變，生活壓力大，有愈來愈多中壯年出現突發性耳聾的狀況， 若起床一旦發現耳朵悶悶的、有水聲的感覺、甚至聽不到，就可能是「耳中風」，雖然一般的聽力檢查可以測量出聽力的好壞，但是還要知道病史才能判定是否為耳中風，建議立即至醫院做仔細檢查。

什麼是耳中風？ 黃妤茜說，「耳中風」就是突發性耳聾，可採用常見的333定律來做耳中風的初步判斷：

1、3天內(72小時)

2、出現連續3個頻率

3、大於30分貝的感音神經性聽力損失

若發現自己有333定律症狀時，應立即至醫院做檢查，醫院的檢查設備齊全，可以判定並治療。

此外，台灣家庭醫學醫學會第六期期刊中也提到「耳中風」發生率約為十萬分之5到20之中，發病的年齡大多在40歲到54歲，男女相當，多發生於單耳，很少雙耳同時發生，所以一般也不用太過於焦慮。

然而，為什麼會發生耳中風呢？黃妤茜指出，有學者主張這狀況是因為供應內耳負責聽力部分的血流下降，與中風的情況相似，而造成耳中風的原因相當繁多，像是病毒感染、血液循環、淋巴、外傷、免疫性問題、腫瘤等都有可能病因，甚至有些耳中風再還沒找到病因就已自癒。

在耳中風患者當中，常有作息不正常、生活壓力大、情緒不穩定的狀況，雖然目前與突發性耳聾是沒有直接數據相關，但這些都和免疫力相關，時時增強身體的免疫力，就能降低大部分疾病的風險。

有些耳中風患者不用經過治療便會自己痊癒，而無法自己痊癒的患者最想知道的是耳中風會影響未來聽力嗎？耳中風多久會好？黃妤茜強調，耳中風發作「1週內是治療黃金期」，臨床上主多以口服或注射類固醇治療、高壓氧治療，多數患者經過治療後聽力能逐漸復原，若不幸過了黃金期間，聽力可能會惡化、嚴重可能導致永久性耳聾。

延伸閱讀：

(中時電子報)