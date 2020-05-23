台南市政府文化局第4季的「台南盛典傳承音樂會系列」23日下午登場，邀請明星方駿、澎恰恰、邱芸子登台，造成戲院爆滿，台南市長黃偉哲也到場觀賞。（劉秀芬攝）

台南市政府文化局第4季的「台南盛典傳承音樂會系列」23日下午登場，邀請明星方駿、澎恰恰、邱芸子登台，造成戲院爆滿，台南市長黃偉哲也到場觀賞。（劉秀芬攝）

永成戲院寶島歌人會 澎恰恰開唱歡樂滿場

台南市政府文化局去年於鹽水永成戲院辦理《寶島歌人會》資深藝人講唱會，邀請文夏、林沖、紀露霞等人登台獻唱，造成轟動，第4季的「台南盛典傳承音樂會系列」23日下午登場，4場活動各有特色，首場就邀請明星方駿、澎恰恰、邱芸子登台，造成戲院爆滿，台南市長黃偉哲也到場觀賞。

黃偉哲表示，「2020寶島歌人會－台語盛典傳承音樂會」活動在古色古香的永成戲院裡舉辦，現場除可欣賞動聽的台語歌曲演唱、還有訪談歌手的人生歷程及台前幕後祕辛，並可順遊鹽水小鎮，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。

文化局規畫的第4季的「台南盛典傳承音樂會系列」，邀集台南出身，或與台南有關的台語歌壇傑出人才，演唱許多以「台南」為題材的「台南歌曲」，23日第一場由資深藝人澎恰恰及知名台語女歌手邱芸子演出，由方駿任主持人。

澎恰恰未進演藝圈前，便與台南有很深的淵源，他曾在台南就讀遠東科技大學，也曾在台南市立棒球場做過球童，更做過郵差和西餐廳歌手等職業。澎恰恰與方駿、邱芸子妙語如珠，說說唱唱，讓台下充滿笑聲，也親切走入觀眾席與互動，民眾爭相拍照。

因為新冠肺炎疫情趨緩，許多未出門的民眾聞風而來聽演場會，戲院擠爆，除了原有座位，又加了許多板凳，加上站著也要欣賞的觀眾，約擠進300人同樂，還有人站在戲院窗戶外觀賞，同樣看到忘我。

除了23日首場澎恰恰與方駿、邱芸子的演出，後續3場將邀請王中平與紫君、張蓉蓉與郭忠祐、袁小迪與一綾演出，讓民眾能在古早味的戲院裡大享耳福。

(中時 )