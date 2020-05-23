63歲金鐘獎資深電視、廣播主持人陳凱倫日前睽違10年再上購物節目，首度和銷售天后斯容同台，銷售達成率300%創新紀錄，單檔業績近100萬台幣，再創近年購物節目巔峰。陳凱倫表示，會上節目除了受斯容力邀，也是看中她專業認真形象，沒想到兩人同台引發如此大效應，斯容更透露多年前和陳凱倫曾有段往事，陳凱倫一聽驚呼「還好我當時沒有太嚴厲」。

斯容邀請陳凱倫上購物節目，兩人互動有默契。（取自陳凱倫臉書）

童星出身的陳凱倫，在演藝圈累積超過50年演藝資歷，回憶90年代在廣播、電視、平面做的有聲有色的年代，陳凱倫表示每年寒暑假，都有各大專院校相關科系的同學爭相來他公司實習，事後才知斯容也是當年實習生，陳凱倫坦言差點退掉這節目通告，加上得知兩人過去淵源，笑說「還好，當時沒有對同學太過嚴厲，否則，也不會有今天的『好緣』」，斯容也在臉書留言「凱倫哥，我從大學就是您的粉絲」。

斯容透露大學時就是陳凱倫的粉絲，也曾到陳凱倫公司實習。（取自陳凱倫臉書）

陳凱倫透露，近年事業重心轉往其他領域，每天忙的分身乏術，但為了斯容這檔40分鐘節目，花了整整1天的時間，在家做足了功課，也到住家附近藥局，去請教熟悉的藥劑師，討論產品相關的訊息，加上自己的經歷，才敢從容坐在斯容的旁邊。他透露92歲高齡老媽以為他上節目輕鬆，陳凱倫說「不要看只有40分鐘的曝光，但是前期的工作，必須要做的紮實，上台才不心虛啊」。

陳凱倫（左二）睽違十年上購物節目。（取自陳凱倫臉書）

陳凱倫7年前重返校園，在台藝大當了4年大學生，拿到學士學位，後又再接再厲拿到台藝大應用媒體所碩士學位，近年規劃淡出演藝圈，陳凱倫透露，今年正式應聘世新大學廣播電視電影系及致理科技大學推廣中心，開全方位專業主持課程，將成為名副其實的「凱倫老師」。

陳凱倫將到世新大學廣電系任教。（取自陳凱倫臉書）

(中時 )