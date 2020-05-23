八德區介壽路一段與永福街口的台電變電箱冒煙，紅綠燈停擺，八德警方到場疏導交通。(蔡依珍攝)

桃園市八德區介壽路一段與永褔街口的變電箱，23日早上9點多因設備劣化故障跳電，當場冒出陣陣白煙，不但附近地區跳電，從永福街到建國路口的交通號誌也失靈，影響約100戶，消防獲報到場，所幸並無起火，台電緊急搶修，八德警方也派員加強交通疏導，呼籲用路人提早改道，行經時放慢速度遵守指揮，台電指出約18點可搶修成功。

八德區介壽路一段與永福街口的台電變電箱一早突然故障，冒出陣陣白煙，路人見狀擔心起火，連忙叫打火弟兄，所幸並未起火燃燒，台電工程人員獲報也到場冒雨搶修，但雨勢忽大忽小，增添搶救困難，一旁停電的店家稱數度復電又斷電。

台電桃園區營業處指出，事故變電箱疑近日天氣變化大，設備劣化釀災，約影響附近100戶住家和商家，因牽涉到高低壓，已向桃園市政府申請緊急挖路證明，全力投入搶修工作，預計下午18點將能復電。

事故不但造成附近居民和店家不便，路口紅綠燈也停擺，尤其介壽路往來車流眾多，引發用路人抱怨連連，八德警分局四維派出所獲悉，緊急派員站在永福街、忠孝街等路口指揮交通，台電目前仍在搶修中，八德警呼籲遵守員警交通疏導，也請用路人提前改道，若要行經介壽路周邊路段，務必放慢速度注意安全。

(中時 )