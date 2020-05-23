香噴噴的烤土司出爐囉。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

香噴噴的烤土司出爐囉。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

興華國小六年級學生許瑞鈞，一臉笑咪咪、端著一一裝袋包裝好的現烤土司，準備直接送往二林鎮上的樂林食物銀行，轉送給在地社區長者們享用。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

不同與往年義賣麵包籌畢業旅行基金，二林鎮興華國小畢業班學生陳佩甄（左起）、吳和興、楊家鑫、劉奇栩和許瑞鈞，今年反向思考，申請補助計畫用來烘焙土司麵包，與社區長輩們分享。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

去年7月底由二林鎮長蔡詩傑（右4）號召、發起創辦的二林鎮樂林食物銀行，每個月會主動提供鎮上70戶邊緣戶前來領取物資，也提供平台供鎮民捐贈實品、日用品給有需要的鎮民，目前包括溪湖鎮等鄰近鄉鎮、甚至台東縣都來觀摩參考運作模式。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化二林興華國小6年級5名畢業班學生，利用食農教育課程，學會烘焙技能，合力烤了12條土司送至鎮上樂林食物銀行，創辦食物銀行的二林鎮長蔡詩傑特地到場，勉勵孩子們在成長路上，都能永保這分關懷社會與幫助弱勢的熱忱。

興華國小全校僅58名學生，是迷你偏鄉小校，因科技教育小有名氣，是世界機關王大賽常勝軍，日前還自製防疫機器人為師生自動噴酒精。校方為畢業生申請公益圓夢計畫，原本打算前進在地養護機構做公益敬老服務、與社區爺奶們共餐，不料疫情攪局，全縣養護中心禁止探視，差點讓計畫夭折。

校長莊世雄說，近年在志工媽媽們帶領下，高年級孩子都擁有烘焙好手藝，為了實現孩子們的願望，導師洪國峻決定利用圓夢基金採購食材，每兩周讓孩子烤土司送至食物銀行，與社區長者們分享。

昨天陳佩甄、吳和興、楊家鑫、劉奇栩和許瑞鈞5人，將第一批12條剛出爐的土司送至食物銀行，發起創辦食物銀行的蔡詩傑也專程到場接待，陪孩子們一起聽執行長洪毓雯解說食物銀行的運作情形，今天上午土司已陸續送至社區長者家中供阿公阿嬤們享用。

蔡詩傑表示，鎮內列冊370戶弱勢家庭，還有更多邊緣戶因資格不符，無法申請低收補助且三餐不繼，去年7月底他號召創辦食（實）物銀行，透過平台整合資源避免不必要的浪費，1年來已已跨足溪湖鎮等鄰近鄉鎮、甚至台東縣，循此模式共同關懷弱勢。

校長莊世雄說，每年畢業季前夕都想讓6年級孩子留下些有意義的紀念性活動，前幾年多專注在二林文化季義賣麵包籌措畢旅基金，今年首度導入「教育的社會責任」這樣的教育主軸，盼透過做這樣的公益活動，讓即將邁入國中、少年階段的孩子們學習負責任、關懷幫助他人，培養公民素養。

(中時 )