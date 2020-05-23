網路平台傳出有人將在23、24日，在台中市舉辦「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」，地點選在西屯區一家汽車旅館，註明參加者必須COSPLAY造型，男生還要交2萬入場費

，女生則免費，警方獲報後，立即登門臨檢，發現並無集體客源，晚上還要再次臨檢，業者表示，並無團體客，而且最大的房型只能提供四人居住，不可能接受這種客源。

「國中生交配派對」聳動的活動名稱，在網路刊出後，吸引近五百人表明「有興趣」，引起警方關注，今天立即前往軀。台中市警六分局上午前往網路所寫要開轟趴的汽車旅館

，對有人竟在網路明目張膽揪團，馬上列為臨檢重點。

在網路揪團的網友，還強調參加者必須身穿「鬼滅之刃或是刀劍神域COSPLAY服裝」，而且男性參加要2萬入場費，女性免費參加，台中市警察局第六分局馬上率隊前往臨檢，業者大為驚訝，不知經營的摩鐵，被當成開趴地點。

警方稽查時，並未發現有客人穿著COSPLAY服裝，業者出示旅館假日只有3間入住，其中最大一間只能容納4人，為防範有人利用摩鐵舉辦破壞風俗的派對，晚上還要稽查一次。

西屯派出所員警獲報後，立即到該精品旅館臨檢，業者向警方強調，正派經營，不容有這種怪異的轟趴進駐，警方研判可能有人惡作劇，或在網路刊登假訊息，警方表示，網友如蓄意刊登不實訊息，仍可依《兒少法》規定，散布或引誘未成年犯罪等罪嫌究辦在網路刊登的民眾，提醒切勿以身試法。

(中時 )