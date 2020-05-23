桃園市大園區一名8歲簡姓女童，22日傍晚在學校上完輔導課後，因等不到家人來接，便獨自走到附近的超商，店員發現女童在門口大哭向警方報案，員警先買了飲料安撫女童情緒，隨後在其書包內發現聯絡簿上有家長聯絡方式，立即聯繫家長來接人，讓女童平安返家。

大園警分局三菓派出所於22日傍晚接獲超商店員報案，稱有一名女童背著書包在店門口大哭，身旁也沒有大人陪伴，疑似走失，請警方到場協助。所長鐘翊明、警員程懷澤、楊雨龍獲報到場查看，只見該名女童嚎啕大哭，不斷重複說著要找媽媽。員警詢問其年籍資料，但女童卻因情緒激動，所有問題均無法回答，員警見狀於心不忍，便自掏腰包買了飲料安撫女童情緒，並先將她帶返所休息。

員警在女童的書包裡找到一本聯絡簿，上面有家長的聯絡方式，立即聯繫女童父親來接人。女童父親表示，因自己在上班無法去接女兒下課，但有交代20歲的兒子去接，沒想到兒子竟然忘了這回事，讓女兒獨自在外徘徊，還好有熱心的店員及員警幫忙，才沒讓女兒發生意外，回家後一定會好好教訓兒子，不會讓這種事再次發生，也很感謝警方的協助。

(中時 )