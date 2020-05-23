金喜愛演技入魂，入圍今年百想視后。（愛奇藝台灣站提供）

熱門韓劇《夫婦的世界》上周播畢，深沉又開放式的結局引發諸多討論，為了回饋廣大的戲迷，特別製作特輯，主要演員金喜愛、朴海俊、韓素希等人分別透露拍攝時的心境，當中因小三呂多景一角而人氣直升的韓素希，就提到與前輩金喜愛攤牌搶老公的經典名場景。

韓素希形容開拍當下好像要粉碎一切、飽受衝擊，直言：「對多景來說也是，那天真的很想死。」接著爆打金喜愛後腦的動作戲，韓素希坦言一早開始就想吐，到了現場腦袋一片空白，就連彩排時都忍不住手抖，拍攝過程眼中只看得到金喜愛想著：「該怎麼辦。」相較於韓素希的緊張，金喜愛帥氣地說：「我不在意那些，做完自己該做的事，被多打或少打一下，這不重要。」展現前輩大氣的風範。

劇中另一個關鍵人物就是朴海俊飾演的渣男代表李泰伍，說出無數令重人傻眼的名言「心不會在結婚後就此封鎖」、「陷入愛情並不是罪啊」，朴海俊認為李泰伍因為無法控制自己的理性，在演出這個角色時要處於不能動腦思考的狀態，只能透過胸懷的一陣火熱傳達情感，情緒彷彿要跳入火爐般炙熱，因此工作人員為他取了一個「火泰伍」，他自己也深感認同。

(中時 )