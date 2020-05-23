受滯留鋒面及西南氣流影響，大雨狂炸高雄，面對超大降雨量市府團隊嚴陣以待，不敢有絲毫鬆懈，高雄市長韓國瑜22日也在大雨之中，到各地視察災情，卻遭高市綠營議員邱俊憲質疑，韓的視察行為根本作秀，還誇大市府補修箱涵破洞的政績，對此高市府表示，並沒有誇大施政政績，也呼籲議員，在關注高雄災情之餘，也要落實相關數據查核作業，避免在防災期間以錯誤訊息徒增市民恐慌。

邱俊憲23日在臉書貼文，質疑韓國瑜利用災情視察，來轉移治水施政不力的焦點，並指責韓視察神農路時，對外表示1萬500個箱涵破洞已經全數補修完畢，但其實修補的只有236處，還有韓國瑜說的119處淹水1天內退去的政績，與水利局統計的129處有出入，連高雄哪邊有積水淹水數量位置都不一致，韓市府要如何有效治水？

對於邱俊憲在臉書質疑高雄市箱涵破洞和積淹水處數據，高市府表示，之前水利局統計有263處雨水下水道破損，因破損程度達安全顧慮，因此從去年開始積極修復，到今年5月全數修復完畢。未來將針對另外900多處破損較小的箱涵持續修繕，目前統計所有待修補的箱涵破洞共1萬500處。另外水利局第一時間接獲民眾電話及1999專線反應外界積淹水情形，初步統計為129件，待歸納彙整後剔除重複案件，總計數字確認為119件。

高市府強調，韓國瑜第一時間親自到各積水點視察，確實掌握相關資訊，卻遭議員以「誇口」、「謊言」等負面字眼形容，高市府提供正確數字供議員參考，也再次呼籲，在強降雨侵襲之下，市府同仁全力做好防水工作，並從中檢討問題，作為下次改進之處，期盼在關注高雄災情之餘，也要落實相關數據查核作業，避免在防災期間以錯誤訊息徒增市民恐慌。

(中時 )