一名居住在桃園市龍潭區80歲的鍾姓老翁，22日晚間跌坐在龍潭大池旁跌坐在龍潭區神龍路龍潭大池旁，員警發現他無法表達其住處，於是逐戶敲門詢問，最後終於得知老翁住處，但為確保其安全，暖心的員警以巡邏車將該名老翁平安載返家中。

龍潭分局龍潭派出所警員劉馥賢及陳錫堯，見到老翁獨自在雨天蹲坐路旁，不僅未攜帶雨具，且只穿短袖、短褲，雨水沾濕了衣褲，另見老翁也可能是因為步行了許久而有體力耗盡的情形，全身不停的發抖，隨即攙扶起老翁並自掏腰包在附近商店購買飲料茶水給予解渴並補充體力。

經關懷照料安撫情緒後，老翁由於年事已高，仍無法表達身分及住處，於是警方攙扶老翁至巡邏車上，載著老翁於附近挨家挨戶的詢問，沿路詢問近1個鐘頭，所幸遇到老翁的鄰居外出購物，鄰居才說出老翁的住處。

員警後來才得知，老翁外出至龍潭市區找尋友人，到了傍晚欲步行返家，惟因雨勢突然變大且身體不適，加上體力不支無法正常行走而在路旁蹲坐休息，但卻遲遲沒有遇到認識的人經過協助，自己又沒有行動電話，在求助無門的情況下幸好遇到警方及時的協助，否則後果不堪設想。

(中時 )