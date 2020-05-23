罷韓投票將在6月6日舉行，一份最新民調在今天出爐，顯示過半的高雄市民認為罷韓投票會通過。不過，高達66.0%的市民，不知自己所屬的罷韓投票所在哪，這可能成為罷韓的「最大阻礙」。

該民調是由時代力量委託趨勢民調所作，民調題目為：「請問您認為6月6號的罷免投票會不會通過？」、「請問您此次罷免的投票所和2018年高雄市長選舉時候的投票所是不是在同一個地方？」結果顯示58.4%的高雄市民，認為罷韓投票將會通過；傾向「不會通過」的民眾僅有15.0%。

該民調也指出，因為這次罷韓投票所和2018年選舉投票所，不是完全相同，甚至還有投票所設在停車場、民宅、企業公司內部，造成高達66.0%的市民不知自己所屬的罷韓投票所在哪，認為這會成為罷韓的「最大阻礙」。

時代力量這份民調是在5月19日進行，有效樣本830人，為居住在高雄市38個行政區域且年滿20歲以上的民眾，是採用電話方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，在95%信心水準之下，抽樣誤差在正負3.4%內。

(中時電子報)