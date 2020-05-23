「日本國民天團」flumpool凡人譜睽違4年推出全新專輯《Real》，已在台發行，而《Real》台壓版除有全16首曲目，更獨家收錄兩首〈HELP〉、〈ちいさな日々（平凡的日子）〉主打歌曲中文版，為此凡人譜特別邀請欣賞已久的創作才女陳綺貞填寫〈ちいさな日々〉中文版〈答案永遠不一樣〉、才子HUSH填〈HELP〉中文詞，為專輯激盪新火花。

一直很喜歡陳綺貞歌曲的凡人譜，力邀創作天后為〈平凡的日子〉填詞，陳綺貞說：「在這容易分心的世界，有些人總是願意用心以不同的方式，表達他深信的同一種道理，給在意的人驚喜，這樣的人需要一首歌。」

這次能邀請陳綺貞助陣，凡人譜既興奮又緊張，在經過多次來回溝通順利完成，他們也獲得天后讚賞，問及對凡人譜表現打幾分，陳綺貞說：「他們真的很認真，我知道他們花了很多時間準備，非常佩服。有顏值有才華又努力，不需要別人打分數。」

在前年休團期間，主唱山村隆太曾經不想讓人看見他的脆弱的一面，但在需要「HELP」的時候，才發現很多人願意幫助他陪伴他，他將心路歷程全寫在〈HELP〉歌裡，說道：「我覺得只是不給他人添麻煩，並不是堅強。能夠確實將自己的脆弱傳達出去自己，才是自己最堅強的行動。」〈HELP〉邀請擅長剖析人心的HUSH填寫中文詞，細膩書寫出隆太的心境轉折，連隆太都笑稱：「被HUSH看透透。」

這回為了〈HELP〉中文版，隆太也向歌迷求救，歌迷搶當中文老師，而愛跟隆太鬥嘴的吉他手阪井一生，忍不住跟隆太嗆聲：「聽說你現在很煩惱，因為〈HELP〉中文詞太難了，在尋求大家的幫助，所以呢我想到一個辦法，既然你這麼煩惱的話，我來唱好了！」

(中時 )