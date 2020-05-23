致災性豪雨猛襲台灣，全台大雨滂沱，網友表示，高雄雖然雨勢很大，但是也退得非常快，可見高雄市長韓國瑜治水是真的有成效。
有韓粉在粉專《韓國瑜市長後援會》臉書欣喜表示，「水退了！民進黨執政無能，台灣暴雨連連，但是高雄不怕！家裡門口先前有些積水，不到一個小時，積水就散去了，韓市長的清淤、治水政策，收到了良好的成效」。
另有一位網友「我是業務阿崙」也在臉書貼出2018/8/23與2020/5/22的比較照片，照片中的地點於2018/8/23有明顯淹水，但於2020/5/22地面是乾的。
「我是業務阿崙」也嗆聲，現在有許多人等著看熱鬧，看到淹水見獵心喜，甚至巴不得希望全高雄都泡在水裡，且有許多移花接木的假訊息在網路散播，因此，他建議各位問問自己吧！自己的感受才是最真實的。
他指出，「如果你認為你住得地方，淹水狀況比以前好很多，甚至感覺水退得比以前快很多，那請你還給之前在又悶又髒又臭排水溝工作的清淤工人一個公道吧！」
(中時電子報)
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