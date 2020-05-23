新冠肺炎疫情使今年許多大型活動都喊卡，國內美食界年度盛事之一的「台灣美食展」原定於7月24日至7月27日在台北世貿一館舉行，後來主辦方台灣觀光協會考量現場攤位提供試吃、有飛沫傳染病菌風險及許多海外國家仍不便參展等因素，便在官網宣布今年停辦1屆，攤位費用也將全數退費，並訂出明年舉辦日期為8月6日至8月9日。

自1989年便開始舉辦的「台灣美食展」，從最初的食材與料理推廣，到融入名廚、各地特色至飲食文化等，展示豐富多元內容，也藉由展覽使來自世界各地的廠商單位或名廚、民眾更了解台灣美食，將台灣飲食文化邁向國際，展場上不乏讓民眾可體驗的廚藝教室、相關活動，近2年吸引高達逾36、37萬人次共襄盛舉。

台灣觀光協會也指出，同樣由台灣觀光協會主辦、堪稱全台規模最大旅展的「ITF台北國際旅展」，目前仍盼在10月30日至11月2日如期舉行。

(中時 )