今年38歲黃少谷（少少）23日向天氣女孩團員、女友林采薇（Yumi）求婚，甜蜜說：「我最幸福的事，就是未來有你的陪伴，說好了，一起走到老，永遠不分開！」他為了給女生驚喜精心策劃這場求婚，不但先和女方經紀人套好招，讓Yumi以為今天到求婚的餐廳是要出外景，更邀請了兩人在演藝圈共同的好友及閨密詹子晴、Gino、夏語心等人來助陣偷偷先躲進餐廳，讓Yumi一進到餐廳看到熟悉的好友都在馬上爆哭。

少少更為了這次求婚寫了一首新歌〈天堂的證明〉，獻給Yumi，搭配親手做的回憶影片，紀錄他們兩人的愛情即將走入下一個階段。黃少谷特地找來十隻黃金獵犬成為他求婚的小幫手，因為知道Yumi非常喜歡寵物，加上她原本養了15年的黃金獵犬在去年過世，少少希望這十隻黃金獵犬能讓Yumi覺得她在天上的愛犬也一起參與了這個有意義的時刻。兩人交往一年左右，當初是在朋友聚餐的飯局中認識，因為有互留聯絡方式而有了後續發展，黃少谷提到會想要求婚，一方面是雙方都有共識走入人生的下一步。

黃少谷上月被直擊與Yumi不時摸臉、抱抱，互動親密，隨後大方認愛，36歲的Yumi身材姣好、外型亮眼，在2005年還未出道時，曾和「金曲歌王」林俊傑交往3年，2人還一起養了1隻黃金獵犬Momo，在IG上，仍留有許多2人分別與Momo的開心合影，而林采薇在分手多年後，才正面承認和對方還是好友，林俊傑有時也會探望愛犬，不過Momo已在去年底病逝。

黃少谷成功向女友Yumi求婚成功。（喜歡音樂提供）

(中時 )