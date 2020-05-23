【1】「貳房頂級鍋物」開賣 幫找到夏天吃火鍋的理由！

什麼原因讓你到了夏天還想吃火鍋？北投新開了一家鍋物料理餐廳，名字叫〈貳房頂級鍋物〉，防疫期間又碰到時序進入盛夏，理論上，選在火鍋業傳統淡季這時間點開幕其實充滿挑戰，但〈貳房頂級鍋物〉沒在怕，並為火鍋控創造了一個「夏天也要吃火鍋」的動機與理由，這理由是：千元有找就能品嘗到「波士頓龍蝦4吃＋日本A5和牛」的鍋物套餐，因為CP值高，所以，新餐廳營運至今方滿一周，龍蝦控、和牛控都聞香而來。

【2】「火鍋界愛馬仕」開新店 食令·SHABU台北101開賣

當所有人都買得到高檔珍稀食材時，火鍋餐廳到如何創造差異化賣點，與市場同業區隔？答案是風格。2012年盛夏，食逸集團在台北信義區內被稱為「貴婦百貨」的BELLAVITA內開設了〈合·SHABU〉，以獨特的裝潢設計與服務風格，為客人帶來卓爾不群的質感體驗，不僅在網路社群平台上被封為「火鍋界愛馬仕」，更成了有「設計聖經」之稱的英國《wallpaper》亞洲區唯一親訪推介鍋物餐廳。

【3】疫情才剛趨緩 台北名店雙廚聯烹即爆「火氣」

疫情趨緩，外食餐飲市場漸漸開始活絡，台北大直維多麗亞酒店投資的館外餐廳〈168 PRIME〉除重新定位再出發，這回選擇與位在士林、2019年11月才開幕的板前火焰料理餐廳〈FirePlay Taipei〉餐廳合作，由主廚Cage 歐俊辰攜手「玩火金童」Nick蘇濟恒合作，雙廚共同設計菜單，四手聯烹菜餚，Cage擅長玩味與呈盤，Nick則善用直火炭烤賦予食材獨特味道，兩人合作演繹的菜餚，有婉約細膩的味道組合，也有直火料理的狂狷率性，最大的特色則是「火氣」十足！

(中時電子報)