韓劇《夫妻的世界》從第一集到結局從未退燒過，男女主角或配角討論度都超高，尤其最強飾演最強小三的韓素希，誘人外貌成為新一代女神；近日臉書一張疑似韓素希換短髮造型的美照引起熱議，沒想到不少人細看才發現不是她，而是女團IZTY擔任中心位的留真。

南韓有一個專門分享明星動態的臉書粉絲專頁在22日上傳2張照，畫面中是一名女明星拿著手機自拍，一頭俏麗短髮和吸睛的紅唇，看起來像是剛播出大結局的《夫妻的世界》最強小三韓素希，有網友訝異她秒剪短髮，但依然美豔動人；不過，原PO附文卻說到，「韓素希還是留真？」，女團IZTY的粉絲也紛紛跳出來解答，「是留真啦」、「我們center怎麽拍都美」、「這張真的撞臉韓素希」。

韓素希因為演出《夫妻的世界》裡最強小三爆紅。(圖/ 摘自韓素希IG)

原來這2張照的本尊是女團ITZY成員留真，ITZY從2019年出道就獲得許多新人大獎，讓外界譽為「怪物新人女團」；不少網友沒想到留真的新造型，意外撞臉韓素希，令人眼睛為之一亮。

(中時電子報)