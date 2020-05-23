台中市府邀請潭子區公所、大雅區公所、神岡區公所、市議員共同研議推動設立新商圈。（盧金足攝）

台中市政府持續推動潭子、大雅、神岡等地區經濟發展，包括豐洲科技工業園區一期、台中加工出口區、中部科學園區均帶動就業市場，人口也快速成長，為進一步帶動當地發展

，提供民眾更好的生活圈，經濟發展局邀集地方民代及區公所共同商討，盤點多處適合地點，積極規劃新商圈成立，盼提升地方經濟競爭力與發展。

經發局表示，潭雅神地區人口快速成長，人潮匯集漸形成商店街，目前多為餐廳小吃、飲料商店類型，但無商圈形式，考量地方需求，市府邀請台中市潭子區公所、大雅區公所、神岡區公所出席討論，市議員周永鴻、蕭隆澤也親自出席，立委楊瓊瓔服務處林國佑主任、市議員賴朝國、徐瑄灃、吳顯森則派代表參加，共同研議推動設立新商圈。

經發局長張峯源表示，依據台中市商店街區管理輔導自治條例，商圈成立應由同一商店街區內二分之一以上營利事業之公司行號及自願參加之住戶合計三十家以上組成。經盤點目前潭子區內以榮興街、潭子街及勝利路；大雅區則以當地信仰中心－永興宮及周圍街廓為考量，廟旁為大雅市場，隔街的學府路為大雅國中校區；神岡區則包括知名的潭雅神綠園道、萬興宮及鄰近公所的順濟宮等地點，為具有發展潛力的新商圈區域。

他也指出，未合法立案的商圈不僅無法參加中央研擬的振興券及市府推動的商圈消費券，更無法申請中央與地方的相關補助經費，市府為鼓勵商圈自我監督及檢視商圈經營成效，每年對列管的商圈進行商店街區評鑑，依據評鑑結果頒發商圈專屬獎牌及獎金，也編列商圈獎勵補助相關經費，提供商圈申請舉辦相關活動，吸引人潮，帶動街區商業發展。

(中時 )