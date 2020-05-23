坂井泉水一生低調神秘，常以側臉示人。（圖/翻攝自日網）

還記得她嗎？坂井泉水是日本一代傳奇女神，才貌兼具的她，唱紅不少膾炙人口歌曲，但她卻神秘又低調，一生只為音樂而活，未料天妒紅顏，40歲就香消玉殞，留給外界無限惋惜，不過已逝世13年的她，依然活在無數人的心裡。

坂井泉水自幼就喜歡唱歌，並對搖滾樂情有獨鍾，不過大學畢業後，先是在不動產公司當接待小姐，21歲那年被星探發掘，為了從事渴望的演藝事業，也沒找她那位有名的堂姊「松田聖子」幫忙，就先以本名蒲池幸子進行模特兒活動，拍了自己不太喜歡的寫真集。

直到1990年，在一次歌唱徵選中，被知名音樂製作公司Being社長長戶大幸相中，之後以「坂井泉水」為藝名，成為樂團ZARD的主唱出道，至此奠定她一代歌姬地位，成為90年代最具代表性的女歌手。

當時的坂井泉水雖然相當火紅，不僅有才華，還擁有出色的外貌，但卻總是打扮樸素，低調地難以置信，ZARD出道後，在電視節目上僅露面7次，之後就不曾在媒體前曝光，完全投身音樂創作，據說是應她的要求，因為她不擅長面對鏡頭，拍照時總表現得不自在，為了捕捉她真實樣貌，攝影師只能趁她工作時，捕捉她的側顏，更讓她增添不少神秘感。

坂井泉水有才華又有顏，卻從不驕傲。（圖/翻攝自日網）

即使如此還是掩蓋不住坂井泉水的出眾氣質，清純又內斂低調，但只要一出場，依舊吸引眾人目光，讓人不由自主喜歡上她，不過她完全不用靠美貌，就以才華征服歌迷的心。

坂井泉水擔當ZARD樂團的主唱和作詞者，開創日本搖滾樂團以女子為主唱的形式，雖然他們的歌曲以情歌為主，但都節奏明快、充滿活力、坂井泉水創作的歌詞，不僅限於愛情，而更多地是關注社會，並貼近人心，鼓勵年輕人積極向上勇敢直前，堅強地去面對愛情和生活中的挫折，在她的歌詞中看不到絕望和，也不是哭泣與等待。

坂井泉水唱紅不少經典歌曲，多首作品都破百萬銷量，其中最熱曲《別認輸》不僅登上公信榜第1位，被日本稱為國民歌曲，歌詞內容甚至還寫入中學課本上，而發表當時正值日本泡沫經濟化，積極向上的歌詞帶給大家極大勇氣，到現在，學校、運動場，仍會響起這首歌的激昂旋律，更成為311大地震後撫慰人心的歌曲。

透過影像技術，倉木麻衣和已故坂井泉水「對唱」。（圖/翻攝自日網）

此外，她也幫不少動畫演唱主題曲，包括《灌籃高手》片尾曲《My Friend》、《名偵探科南》第四代主題曲《運命のルーレット廻して（轉動命運之鑰）、《中華一番》第二代主題曲《息もできない（連呼吸也不能）》還有《七龍珠GT》片尾曲《Don't you see!》等，至今仍經典傳唱。

坂井泉水對於自己的演唱要求嚴格，但她對待日常生活的態度，總是樂觀開朗，經常讓周圍人感到可愛隨和，她極為關心身邊的人，例如對工作人員的照顧往往比製作公司還周到。

不過她在2000年後身體漸漸出現一些狀況，她只好停工休養，直到2003年才全面恢復工作狀態。然而2006年身體突然不適入院，經檢查後證實罹患子宮頸癌，雖摘除子宮後有好轉，隔年又發現癌細胞擴散至肺部，再度入院治療。

卻在某天散步後準備返回病房時，意外從醫院的樓梯摔落，導致腦部受到嚴重撞擊，於5月27日逝世，享年40歲，突然其來的意外，令外界相當震驚與惋惜。她的喪禮有4萬多人參加，大家都來送別這位一代搖滾女神。

坂井泉水一生短暫卻也絢麗，她留下的不只有音樂，也成為不少人的心靈慰藉，雖然離開人世13年，她也依然活在無數人的心裡。

(中時電子報)