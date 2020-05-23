又到了報稅季，國民黨立委費鴻泰在報稅季推動「國稅局行動服務站」，有助國稅局在社區執行稅務宣導與收件服務，讓民眾在下班後在住家社區，享有稅務申報一條龍服務，上午舉行信義區三張里場次。

費鴻泰表示，今上午在信義區三張里場次，感謝立法委員曾銘宗委員、台北市會計師公會代表、台北市國稅局、三張里辦公室、信義婦女會等單位的指導與協助。為做好防疫工作，現場服務桌都架起透明防護層，民眾分流到服務點，每位進場者都要量體溫、戴口罩、噴酒精，現場採取實名制，分流引導到服務點，為民眾提供專業稅務諮詢服務，同時重視保護在場人士的防疫工作。

費鴻泰指出，多年來持續到社區為民報稅諮詢服務，今年原本只提供稅務網路諮詢服務。但是，各里的里長和里民們一直找鴻泰到各里作「現場報稅服務」；並且讓民眾於是下班後在自己居家社區，享有「國稅局行動服務站」的便民服務。尤其在今年冠狀病毒疫情時期，民眾不必到國稅局去群聚等報稅，只要在住處附近走路去報稅，享有稅務申報一條龍服務，實在省時又方便。

費鴻泰說，從每年的稅務服務，傾聽人民的聲音，一路推出多項為民「省荷包」的便民報稅方案，列舉如下：取消夫妻懲罰稅、提高教育特別扣除額、健保費列舉扣除無上限、增列幼兒特別扣除額、增列長照特別扣除額、自然人憑證報稅、健保卡報稅、提出「稅額試算表」，民眾報稅很輕鬆，也替國家每年省十億元。

(中時 )