侯友宜23日主持啟用典禮並表示，歡迎大家來吃海鮮、賞日落。（許哲瑗攝）

新北市富基漁港因港區水域靜穩度不足，不僅船位擁擠，颱風來臨時，船隻還得另覓港口停靠；新北市去年斥資4000萬元興建多功能突堤碼頭，除了改善港區靜穩度、擴大停泊數量外，也打造遊客親水空間，市長侯友宜23日主持啟動典禮並表示，富基漁港煥然一新，歡迎大家來吃海鮮、賞日落。

富基漁港坐落北海岸風景特定區內，地理位置絕佳，設有富基漁市販賣各式海鮮，主要以盛產花蟹聞名，也是著名的賞日落景點，目前船隻數量約60艘。

新北市農業局表示，富基漁港過去因外泊地靜穩度不足，漁船為確保工作安全，大多擠在內泊區停泊，船位不足、且颱風侵襲時風浪過大，還得至其他漁港暫時停泊；新北市去年3月動工興建多功能突堤碼頭，改善水域靜穩度，增加漁船停泊數量。

農業局說明，此外也在跨樑碼頭設置棧橋平台，打造遊客休憩的親水空間，碼頭下部規畫為消波區及海洋生物休憩區，上部平台則增設遊憩座椅及植栽，將民眾休憩空間延伸至漁港中央，更舒適也更安全，今年3月完工驗收通過。

富基漁港今舉辦啟用典禮，侯友宜在立委洪孟楷、市議員陳偉杰及鄭宇恩陪同下出席，共同巡視漁港，了解攤商生意狀況；侯友宜說，富基漁港是東北角最遠、最美麗的好地方，完工後漁民作業更順暢，是賞日落、賞夜景的好去處。

侯友宜表示，新北市海岸線長達145公里，共28座漁港，是台灣本島漁港最多的縣市，市府近年改造舊漁港，讓每座漁港各具特色，值得走訪。

(中時 )