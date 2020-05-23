中職一軍賽事本周7場全因雨延賽，二軍今日起開放球迷進場，幸好天氣穩定順利開打，這也是味全龍加盟後首場有球迷觀戰的比賽，上限200人約坐滿八成。龍隊靠曾陶鎔開轟，以及打線串聯、敲出12支安打，以8比5擊敗富邦悍將二軍。

二軍首場開放球迷賽事，一早就吸引球迷到場排隊等候現場報名進場，吉祥物「威弟」與go beauties小龍女軒軒、心璇、米奇、采依、星岑和琪琪等6人出動應援，同時落實防疫規定，做到首次到球場出任務，不忘創辦人魏應充之前對球隊「重防護、守紀律」等要求。

go beauties小龍女軒軒、心璇、米奇、采依、星岑和琪琪等6人出動應援。（味全龍提供）

本場賽事，味全龍與富邦悍將你來我往，但味全龍隊靠著攻勢有效串連，一共拿下8分，儘管富邦悍將2局上先馳得點，但下半局曾陶鎔隨即敲出一支2分砲，個人本季第6發全壘打，帶領味全龍超前富邦悍將。3局下，味全龍攻勢再起，九棒牛塏曄保送後，林旺衛二壘安打、李凱威外野高飛犧牲打得1分，接著，劉基鴻、黃柏豪接連安打再添1分，2出局後，六棒郭天信掃出右外野清壘三壘安打，再添2分。5、6兩局味全龍隊同樣靠著安打串聯，再各添1分。

投手方面，今日先發投手黃東淯主投2局掉1分，接替的森榮鴻、劉家愷皆讓對手三上三下，五局羅嘉仁失1分，6局游宗儒一上場被連敲三支二壘安打掉2分，但主投兩局也送出3張老K ，8局羅華韋失1分，9局呂偉晟上場關門，終場味全龍就以8比5擊敗富邦悍將，拿下本周的第2場勝利。

小龍女除帶來精采的開場舞蹈，也演出全新的應援組曲，包含球隊主題曲「Origin」、嗆司曲「GO GO 味全龍」以及球員個人應援專屬口號，搶先與現場球迷分享，相關應援教學影片，本周起也在味全龍官方臉書及YouTube平台陸續上線，球迷朋友可以鎖定關注，不僅如此，除了電音應援歌曲，味全龍球團也於4到6局安排樂團演奏日式小號，帶給球迷不同的應援風格體驗。

(中時 )