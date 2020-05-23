華視、公視台語台《若是一個人》本週日晚間將首播第六集，以「你敢不敢一個人動手術」為主題，孫可芳與宋柏緯在最新預告中，兩人一同躺在床上蓋棉被聊天上演床戲，被不少粉絲驚呼：「進度突然大超前了」，孫可芳回憶當時梳妝、服裝女性工作人員不斷地尖叫，她笑說：「這些工作人員看到這樣的畫面，比激情床戲、吻戲反應還要激烈，覺得很甜蜜，很有火花。」自己也很期待這場戲正式播出。

在網路的國際孤獨等級表中，一個人動手術勘稱是第十級最高等的孤獨，孫可芳表示自己現實生活中沒有一個人動手術的經驗，但有過做健康檢查需要全身麻醉的時候，她說：「當時的感覺就非常地可怕了，無法想像一個人去動手術」，也透露如果需要去動手術應該會找朋友陪伴，怕讓家人知道會讓她們擔心。

宋柏緯也表示，一個人動手術也是他在國際孤獨等級表中唯一無法完成的，他說：「再怎樣我想也會需要親人陪伴的」。林紹謙則是有過一個人動手術的經驗，他表示幾年前騎車趕著上陽明山上課，被違規迴轉的汽車撞到，人飛了出去下巴頂地滑行了幾公尺，被救護車送去急診縫了五針，一個人做手術沒人陪的經驗讓他十分難忘。

《若是一個人》劇中博仔（林紹謙飾演）是楊大和（林子閎飾演）的摯友，在大和與佳瑩（孫可芳飾）分手後的生日趴、結婚典禮都是透他來邀請佳瑩，被粉絲們戲稱是「衰神」，然而其實他內心是對佳瑩一直有所愛慕，聊到博仔這個角色，林紹謙表示，他本身的溫吞和角色很像，但博仔壓抑低調的示愛方式和他完全不同，他是一個有愛大聲說的人，詮釋這角色上花了一點時間去揣摩角色細膩的心態。

被問及是否曾有過和好友喜歡上同一個人的經驗，林紹謙表示沒有這樣的經驗，他笑說：「如果真的遇到值得的，我應該會出手」，但會事先跟好友報備一聲。而如果遇到前男友的好友的追求，孫可芳表示，應該是沒有辦法耶，希望還是能劃清關係，她笑說：「前男友就是前男友，前男友的朋友也是不要碰比較好。」

《若是一個人》於每週日晚間10點於華視主頻、晚間8點於公視台語台播出；晚間10點30分於CATCHPLAY+、Netflix；晚間11點於中華電信MOD、Hami Video同步跟播。

林紹謙在劇中特地飛到日本送錢給孫可芳。（華視提供）

林紹謙在劇中對孫可芳有好感。（華視提供）

《若是一個人》孫可芳、宋柏緯。（華視提供）

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