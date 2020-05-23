俄羅斯最大的黃金生產商--極地黃金公司（Polyus Gold），位於西伯利亞的黃金生產礦區傳出1191人感染新冠肺炎。

根據《新華社》報導，極地黃金公司位於俄羅斯西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克分公司奧林皮阿達礦區僱有6000人，截至21日，奧林皮阿達礦區1191人新冠病毒檢測呈陽性，不過絕大部分感染者尚未出現症狀

俄羅斯軍方當天說，軍方已準備好一處用於隔離的營地，可容納2000人，相應醫療設施已就位。超過140名工作人員現在醫院治療，極地黃金公司21日說，一名工作人員病亡，另有3人康復出院。

俄羅斯總統普丁要求軍方協助應對礦區疫情，俄國防部下令搭建移動野戰醫院並派遣200名軍人，包括77名醫生和醫療專家。

俄羅斯黃金儲量豐富，極地黃金公司克拉斯諾亞爾斯克分公司位於西伯利亞地區東部，是其最大分公司，負責開採奧林皮阿達、布拉戈達特諾耶等地的金礦。

(中時電子報)