新北市環保局22日會同警方前往三峽區熊空產業道路查緝業者違法傾倒廢棄物。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市環保局22日會同警方前往三峽區熊空產業道路查緝業者違法傾倒廢棄物。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市環保局22日會同警方前往三峽區熊空產業道路查緝業者違法傾倒廢棄物，業者將環境復原。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市環保局22日查獲有來自外縣市裝潢破碎工程業者，於三峽區熊空產業道路傾倒廢棄物，全案依違反廢棄物清理法第46條移送偵辦。環保局強調，近期全國類似的跨區違法棄置案件層出不窮，並非新北市獨有，也絕對不是強力稽查五股垃圾山所造成，顯然各地廢棄物的末端去化管道出現嚴重的「消化」問題。

環保局表示，三峽警分局通報熊空車站往中坑產業道路遭傾倒廢棄物，派稽查員前往巡查，現場確實有遭棄置營建混合物，立即與警方展開追緝行動，透過路口監視器影像掌握業者身分。

據悉，該業者為外縣市裝潢破碎工程業者，從事住家裝潢破碎工程約10年，此次承攬住家裝潢破碎工程及清運產生廢棄物，總工程費用4萬元。業者到案後辯稱，因之前的處理廠已經關閉，不知道要將廢棄物送去何處，才會隨意棄置於三峽山區。

環保局則強調，「冰凍三尺非一日之寒」，新北市境內違法廢棄物處理場（砂石棧場）超過60家，其中位於五股垃圾山不超過10家，新北強力取締垃圾山，不是造成廢棄物無處可去的原因；廢棄物去化必須從整體性的角度由中央通盤協調解決，找出讓廢棄物得以「善終」的合法方式，如市府全力協助輔導業者合法化，才可以根本性地化解裝潢業者、木材業等上游業者的營運問題。

環保局後續將持續加強稽巡查，對於企圖污染環境者，從嚴從重處分，絕不寬貸，在此亦強力呼籲業者勿心存僥倖，挑戰公權力。另民眾若有發現污染環境，建請立即撥打 1999 市民專線或110報案專線並提供相關線索，新北市政府將即時派員查處、打擊污染，共同維護新北市良好的生活環境品質。

(中時 )