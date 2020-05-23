占地20公頃的溪湖城鎮之心中央公園，最具特色的遊戲場建置完成啟用後，可望成為觀光遊憩新亮點。（城觀處提供／謝瓊雲彰化傳真）

占地20公頃的溪湖城鎮之心中央公園，最具特色的遊戲場建置完成啟用後，可望成為觀光遊憩新亮點。（城觀處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府斥資2億元打造的溪湖城鎮之心中央公園，第1期工程已完工，第2期工程預定9月完工。（城觀處提供／謝瓊雲彰化傳真）

南彰化20公頃休閒公園綠地即將在今秋亮相，彰化縣政府斥資2億元打造的溪湖城鎮之心中央公園，第二期工程預定9月完工，驗收完成即可正式啟用，備受矚目的7公尺高溜滑梯「葡萄藤堡─攀爬遊具」也將對外開放。

彰化縣長王惠美表示，溪湖鎮位處彰化縣中心點，有聞名全省的羊肉爐、巨峰葡萄，還有溪湖糖廠小火車，極具觀光潛力；縣府向內政部爭取經費，規畫大片綠地與環狀步道，還有停車空間、公廁，與溜滑梯、盪鞦韆等地景式遊戲場。

縣府城市暨觀光發展處表示，城鎮之心工程分2期執行，第1期為糖廠宿舍區、湖南國小綠廊及既有鎮區公園整建改善，皆已完工，正在辦理最後調整變更與結算驗收。第2期工程則為保安宮前風箏公園以及遷葬之第五公墓用地，將整合溪湖糖廠內、湖南國小周邊，打造20公頃公園綠地。

城觀處表示，公園內將有環狀步道、大片綠地、停車空間、造型遮雨棚、廁所，以及一座7米高的葡藤堡-攀爬遊具，搭配其他各式滑梯體驗、綠丘原野樂園、地景式遊戲場，高野鞦韆等特色遊具，預定9月底完工後，最慢在冬天前，全新的溪湖綠色休閒新生活即將展開。

彰化縣政府指出，彰化北有八卦山風景區、南有溪州公園，未來城鎮之心中央公園將成為彰化中部地區面積最大的休閒綠地，特色遊戲場建置完成後，更為溪湖地區增加親子共遊新去處，適合大家攜家帶眷來踏青散歩、體驗糖鐵文化，品嘗溪湖葡萄、羊肉等特色美食，預期將成為彰化縣重要的觀光遊憩新亮點，促進地方觀光產業再提升。

(中時 )