新冠肺炎期間賽事延期或取消，國家隊選⼿仍在國家運動訓練中⼼內專⼼備戰，21日下午藉著訓練空擋，⽬前世界排名第8的桌球⼀姊鄭怡靜，與世界排名21的跨欄⼀哥陳傑破天荒交流，雙⽅當起彼此的教練，將⾃⼰的專業傾囊相授。

鄭怡靜表示，國⼩有參加過⽥徑比賽經驗，也因為疫情關係有機會可以嘗試不同的運動，這是她第⼀次學習跨欄，陳傑告訴她跨欄是個需要節奏感和協調，這⼀點和桌球有點像，也能練習到⼀些平時比較練不到的肌⾁，真的是很特別的⼀次經驗。

陳傑也說：「我⼩時候也有打有打過幾次桌球，趁著這段沒比賽的期間來跟⼀姊學習，桌球重視橫向移動、⼿眼協調還有旋轉的爆發⼒，跟⽥徑還蠻不⼀樣的，在⼀姊的教導之下，我的殺球變得比較有速度了，來回也可以多打好幾拍，⼀姊除了是個好選⼿，還是個好教練！」

最後雙方分別給了對⽅評價，鄭怡靜說：「傑哥第⼀次上⼿打，就可以連續對打20個，簡直是武林⾼⼿，如果他再練下去，我的混雙搭擋可能就要換了(笑)。」陳傑也回應，「⼀姊不愧是世界級的，起跑後7步跨欄的⽅式⼀說就懂，協調性和過欄都做得很好，跨三個欄輕輕鬆鬆，我都懷疑是不是給她的難度太低了，真是萬中選⼀的奇才！」

(中時 )