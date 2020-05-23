租車業龍頭赫茲公司(Hertz)不敵新冠肺炎疫情衝擊，22日已想法院聲請破產保護。新冠肺炎疫情導致商務旅客和觀光客銳減，令該公司無法如期償還債務，導致債台高築。此外二手車價格暴跌也導致該公司車隊的價值縮水。

這個全美第二大租車公司擁有百年歷史，日前和債權人談判失敗後，在22日向德拉瓦州的法院聲請破產保護。

至2019年底，Hertz在全球有約3.8萬名員工，負債近190億美元。3月底，公司現金只剩10億美元，由於債權人拒絕再次延長5月22日屆滿的債務償還期限，公司被迫向德拉瓦州的法院聲請破產保護。

根據公司的聲明，Hertz和子公司將會繼續美國以外的全球業務，歐洲、澳洲和紐西蘭等地區的國際業務不受聲請破產保護影響。

Hertz成立於1918年，是美國第二大汽車租賃公司，主要收入來自機場的汽車租賃服務。不過因新冠疫情導致旅遊停擺，公司收入大減，4月開始未能如期還款。公司3月底遣散1.2萬名員工，並要求4,000名員工休無薪假，減少購置新車並停止所有非必要開支，節省一年25億美元開支，不過仍未能挽回頹勢。

美國4月共560家企業聲請破產保護，和去年同期相比，驟增了26%。其中不乏百年歷史老店，包括J.C Penney、精品百貨尼曼馬庫斯（Neiman Marcus）、服飾連鎖店J.Crew等。

(中時 )