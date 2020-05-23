文化部長李永得（左）23日出席攝影家潘小俠（右）新書「台灣作家一百年」發表活動，兩位前同事見面擊拳致意。（張鎧乙攝）

文化部掌李永得（左五）出席攝影家潘小俠（左四）攝影集《台灣作家一百年》，與多位作家合影。（張鎧乙攝）

拍過原住民部落、社會底層小人物、政治受難者與台灣的美術家，攝影家潘小俠在獲得吳三連獎之後，再以台灣百年作家為題，尋訪超過131位台灣作家，用相機鏡頭、黑白底片和銀鹽相紙，紀錄台灣作家臉容，自費出版《台灣作家一百年》。

65歲的潘小俠咧嘴笑說，以前拍畫家很容易，有個畫作這麼大，「作家的書就小小一本，怎麼拍？」但他以紀實攝影的思考觀點，帶著兩台相機，進到作家的書房裡、田野中、街頭上，甚至和政治受難者重回景美、綠島監獄，拍下作家們代表的台灣文化面貌。

在23日下午的新書發表會，許多作家和與潘小俠過去在《自立晚報》任職期間的同事，都到場表達支持。首度參加公開活動的文化部長李永得表示，「潘小俠是我在《自立晚報》的同事，大家都離開自立後，各自在不同領域發展，我非常敬佩這些老同事，長年為台灣的文化打拼。在上任前就答應要來參加。」

詩人向陽表示，潘小俠曾表示手上有一批作家照片，但他的野心又更大，想用100個作家的臉容，呈現台灣的文學天空，「攝影家對文學的關注，讓作家『有臉了』，讓台灣文學的容顏清晰明確。其中更包含過去在戒嚴年代受到政治磨難的作家、原住民作家，這些人在台灣文學史上雖不一定能看到他們的名字，但都非常重要。」

潘小俠表示，1986年他進到《自立晚報》工作，「在那之前，對於白色恐怖、228事件其實沒有什麼想法，進到《自立晚報》之後，帶給我很多養分，也給了我觀點和視角。當時我就拍了很多作家，像是葉石濤、周夢蝶等等。我一直覺得，我的創作一定要是台灣的觀點。」

潘小俠表示，2017年得到吳三連獎藝術獎之後，拿到80萬獎金，「以一個攝影家的身份，我想我應該要持續創作，因此有了拍台灣作家的主題。」他以吳三連獎、國家文藝獎得獎名單為基準，加進幾位不同領域的代表作家，一共拍攝131位，包含戰前與戰後作家90位，政治受難者作家17位，以及原住民作家23位。有些照片是《自立晚報》工作期間拍的，有些是近年一一尋訪、拍攝，

翻譯家下村作次郎則表示，《台灣作家一百年》的書名很適合，「台灣新文學史從1920年起算的話，今年也剛好100年了。」作家孫大川表示，潘小俠一直沒有變，「他跑部落，跟原住民做朋友，甚至走訪高砂義勇隊拍影像，艋舺華西街都市底層的樣貌，也都在他的影像裡。他看到的是完整的台灣，不是只有知識份子或有名、有錢的人。」

(中時 )