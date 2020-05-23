雲林縣虎尾地區玉米受損率達30％以上，已達農業天然災害現金救助門檻。（張朝欣攝）

雲林縣連續2天出現豪雨並伴隨強風，導致玉米傳出災情，縣長張麗善23日邀農委會人員共同勘察，強調玉米田受損率已達農業天然災害現金救助標準，建請中央公告救助雲林縣玉米，幫助農民度過難關。

雲林縣虎尾鎮為國內主要玉米產地之一，受到連日豪大雨影響，玉米出現嚴重倒伏情況，農民們紛紛向縣府反映損失慘重，縣長張麗善23日邀農委會台南區農改場朴子分場分場長游添榮、農糧署中區分署雲林辦事處技士沈鈺嘉、虎尾鎮長丁學忠等人現勘玉米等作物災損情況。

張麗善表示，雲林縣今年1期作玉米種植面積2658公頃，其中虎尾地區占351公頃，本月21、22日連續2天降下豪大雨並伴隨強風，導致虎尾地區玉米倒伏嚴重，估計總受損面積達72公頃、受損率30％以上，已達農業天然災害現金救助要點的門檻。

朴子分場分場長游添榮指出，目前即將進入玉米收成期，連日豪雨加上強風造成倒伏，將影響玉米光合作用，導致後續生長與收成產量比較不理想，現場半倒、全倒情形都有，依規定半倒或全倒的玉米田，都符合天然災害救助標準。

另外水稻、甘藷、落花生及葉菜類等作物，縣府農業處已請各鄉鎮市公所加強查報，目前部分鄉鎮查報尚未達救助標準，但接下來尚有梅雨鋒面來臨，若有新災害請各公所盡速填報，縣府將依規定進行災情確認，並函報農委會辦理救助。

(中時 )