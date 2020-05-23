Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me (Official Music Video)

梅雨季來臨，豪雨襲全台，西洋天后女神卡卡（Lady Gaga）恰巧也在此時推出與美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）最新合作單曲《Rain On Me》MV，兩位天后在大雨中爆乳晃臀熱舞展現女性力量，不僅令台灣粉絲直呼歌名太應景，全球粉絲也瘋狂，官方MV推出不到24小時，已突破1500萬人次點閱。

Lady Gaga與亞莉安娜最新單曲《Rain On Me》一推出隨即在全球引發熱潮，粉絲更對MV中幾個鏡頭印象深刻，紛紛留言「一米五姐妹聯手演繹淋雨一直走」、「救命！這是LadyGaga嗎，太美了吧」、「亞莉安娜正式冊封為唱跳diva」、「看完了，唯一的感受就是一直插在Gaga腿上的那個刀，我有點替她疼」、「那個地方是有寓意的，gaga生涯第一次滑鐵盧就是她腿部的髖骨受傷並且因此取消了巡演並且做了手術，那段時間她都在坐輪椅，刀子插進去的地方就是她受傷的部位，她的傷對她的影響持續到今天，跳舞的時候那個部位還是不能扭動自如」。

(中時電子報)