黃子佼在八大綜合台主持的實境外景綜藝節目《一個都不能少》，24日晚間八點全台首播。首集大來賓請到邱勝翊（王子）擔任主揪，找高中同學一起回母校新民高中，本來擔心沒人來，沒想到同學接連出現，難得齊聚還成了爆料大會，邱勝翊年少時的綽號叫「邱自戀」、高中情史豐富，眼看制止不了大家猛翻黑歷史，邱勝翊竟崩潰坐地求饒：「拜託你們別再說了！」

王子被高中同學抖出是自戀狂，「邱勝翊從高中就非常引以為傲自己的外型，始終沒有改變，出去經過有鏡子的地方，就要照一下，隨時都要看自己」，王子聽後大笑問「有這麼明顯？」令同學們傻眼直說：「誰看不出來？」接著加碼爆料：「以前只要看到一排女生走過去看我們一下，邱勝翊還會自己說：『你看她們每個都在看我帥氣的樣子！』」黃子佼見狀笑表示：「平常在節目，藝人愛怎麼講就怎麼講，『一個都不能少』真實的地方，就是現場同學們會馬上反駁。」

當被問到高中愛情史，同學們透露受歡迎的王子，從小時候就收到很多情書，過去交往過對象不只有別名叫做小君、小熊貓、還有小胖，讓王子聽後直接崩潰坐地求饒：「別再說了！」此外，愛打籃球的他，更會在女生經過時一直叫同學要傳球給他，同學們總結對他的評價是，「就是人很好、但是愛耍帥的朋友。」

節目中除了明星藝人與同學間最純真的友誼互動，製作單位在尾聲會安排大家再拍一次畢業照留念。王子感動地說：「回到校園覺得時光飛逝，謝謝好久不見的同學們陪我走過最單純、最美好的年少時代。」

而其中一位行動不方便的同學，在家人安排下來上節目後，更在節目拍攝後手寫卡片感謝黃子佼，「謝謝你們做了這個節目，讓我的孩子跟同學再次相見，也給了他很大的鼓勵。」不僅讓黃子佼感動得無法言喻，他也有所感推薦：「『一個都不能少』就是一個溫馨且有笑有淚，很真實的節目。」《一個都不能少》從24日起、於每週日晚間8點在八大綜合台推出。

由黃子佼（左）主持八大綜合台「一個都不能少」，首集大來賓邀請到邱勝翊（右）擔任同學會主揪。（八大提供）

邱勝翊「一個都不能少」擔任主揪，找回高中時期同學一起返回母校，難得齊聚，沒想到竟成爆料大會。（八大提供）

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