雲林縣北港鎮汙水下水道系統工程，總經費達16億元，由於北港鎮公所擔心新鋪道路受損拒發路權，經費將被中央收回，引發民眾關切，經公所、縣府、施工單位協商，最後決定分段核發路權，先在舊道路施工再擴及新道路，解決了16億元經費被收回的問題。

雲林縣政府為改善北港鎮都市計畫區住宅生活環境品質，向營建署爭取「北港鎮汙水下水道系統」工程，總經費達16億元，包括汙水主次幹管、汙水處理廠新建、分支管及用戶接管3階段，不過由於工程必需開挖北港鎮市區一半以上道路，且工期長達數年，引發部分民眾反對。

北港鎮長蕭永義表示，不少鎮民認為市區許多道路道剛鋪好不到1年，重新開挖不僅浪費公帑，更嚴重影響日常生活，施工單位沒有事先規畫好，一旦施工只會造成民怨，因此鎮公所決定暫緩發放路權，請施工單位重新規畫。

不過也有鎮民認為好不容易爭取到16億元汙水下水道經費，一旦被回收，恐將影響地方未來發展，希望相關單位設法協調，日前縣府、公所、承包商進行協商後，決定分段核發路權，先在舊道路施工再擴及新道路。

縣府指出，汙水下水道系統兼具環境衛生與淨化河川功能，是城市先進與否的指標之一，但動輒5年以上的工程期，影響地方交通甚大，北港鎮公所規畫分散式施工取代區域性施工，可確保新道路不被破壞，也提醒各施工單位若未事前協商規畫，道路鋪了又挖，將造成公帑的浪費。

(中時 )