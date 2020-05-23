「內門觀光休閒園區」第一期預計後年底完工。圖為設計模擬圖。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局針對內門觀光休閒園區計劃案，近日展開地方說明會。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局針對內門觀光休閒園區計劃案，近日展開地方說明會。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄壽山動物園遷移案喊卡後，觀光局改推「內門觀光休閒園區」，歷經多年進度停擺，終於有最新進度，已進入園區實際設計階段，第1期最快後年底完工，並開放原生植物區、溫和動物區，並與實踐大學高雄校區極限運動開發案合作，打造內門「雙子星」計畫，帶動地方觀光繁榮。

觀光局長邱俊龍指出，內門觀光休閒園區第1期基地面積11.5公頃，位於內門紫竹寺南端，目前用地編定為農牧用地和林業用地，觀光局正著手辦理用地變更作業，陸續取得「水土保持規劃書」、「環境影響說明書」及內政部核發園區開發計畫許可。

不過，內政部對於園區開發許可附帶條件，園區需先完成主要聯外道路才可辦理用地變更，因此高市工務局去年9月動工興建園區主要聯外道路，預定明年4月底完工，觀光局則同步展開園區工程設計及委外營運招商工作，預定2022年4月前完成工程設計，同年9月園區工程開工、12月全區完工。

園區三大特色為，結合溫和動物區、熱帶雨林區提供遊客與動物互動體驗的服務中心；市府與辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會合作設置全台唯一「原生植物區」，復育原生樹種，並規畫原生動物區及水鳥生態區，營造生態祕境；利用基地高低起伏地形，引入飛越叢林單點式體驗設施、林間露營等，提供多樣性遊憩體驗。

邱俊龍提到，鄰近的實踐大學高雄校區有極限運動開發案，發展原野射箭等，彼此相輔相成，以「雙子星」計畫為目標，打造指標性觀光建設。該園區開發後，可使內門南接田寮月世界，東抵旗山、美濃區，成為高雄區域觀光「東高慢食旅」旅遊軸帶最具特色景點之一。

(中時 )