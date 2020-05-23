因應新冠肺炎疫情，許多國家針對邊境做出管制措施，越南3月也封鎖國際航線禁止旅客入境，其中包含境外越籍國人，經台越雙方協調下，下周五(29)日越南航空波音787專機將來台撤僑，預計最多367名越南國人得以順利返鄉。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，根據越南的邊境控管政策，除了外國人，連越南國人也都不能入境，目前也只開放胡志民市和河內兩航點，然而根據越南的說法，現階段的醫療量能無法承受那麼多境外移入的檢疫工作，因此到該國的所有航班只能空機入境並載所屬國人離境。

陳宗彥指出，台越雙方政府規劃在5月29日由越南航空波音787班機來台載留台越人返國，老弱婦孺為第一優先，但從過年前到現在我國非法移工收容中心拘留的越南籍移工已達700多名，其中也有也有不少老弱婦孺。

陳宗彥說，本架波音787上共有367個座位，因為越方知道台灣疫情控制良好，基本上並未要求搭乘班機必須遵照梅花座規範，至於是否有名額給越籍移工還是得由越方來做進一步決定，該專機計畫回程飛抵胡志明市。

另外登記搭乘該專機回國的越南籍人士還在由駐臺北越南經濟文化辦事處統計，未來是否加開另一專機或由台灣派機送越南國民回國還有待雙方協調。

(中時 )