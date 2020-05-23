許多人看過毛茸茸的鐵絲，卻不知道他真正的名稱，「毛根」是常見的手作材料，高雄社教館23日舉辦「毛根寵物創作」親子活動，小朋友利用一個看似平凡的手工藝材料，透過巧思，就可以發揮無限可能，讓每隻可愛動物，活靈活現，活動過程中也無形增進親子情感。

雖然一大早雨就下不停，但還是擋不住親子們的熱情，共有30多組親子不畏風雨前來參加「毛根寵物創作」活動，社教館也特地請來擁有豐富童軍及手工藝教學經驗的福山國中老師蔡政澔擔任指導老師，在蔡政澔細心的講解後，親子們同心協力各自做出獨一無二的作品，場面相當溫馨。

活動開始前蔡政澔特別提醒，毛根變化很多樣，只要掌握2大技巧，並稍做巧思、發揮創意，就可以做出獨一無二的作品，首先，毛根頭、尾插入保麗龍球時要預留1公分作為固定，再來，圓形部分可利用筆桿捲曲會相對有型，2大重點把握好就可以游刃有餘做出各式各樣的動物造型毛根。

就讀國小二年級與幼兒園的張資翎、張資翊由父母陪同前來參加活動，兩姐弟專注聽完蔡政澔講解的步驟後，在家長的協助下，利用毛根、保麗龍等簡單材料，一同完成深受小孩們喜愛的LINE明星－熊大及兔兔，作品完成後，姊弟2人欲罷不能，發揮另類創意，又用毛根做出愛心型眼鏡、蝴蝶戒指等作品。

社教館表示，運用小飾品、毛根等素材，就可以DIY創作出可愛的造型動物，不僅可以讓小朋友們發揮無限的創造力，增添生活的樂趣，又能訓練兒童手腦靈活度，並拉近親子之間的距離，為彼此留下美好的回憶，也在疫情期間，提供親子1個安全學習又能釋放心靈的好去處。

(中時 )