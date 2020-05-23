「防疫五月天」今(23)例行記者會後動員前往墾丁，表示要親自示範「防疫旅遊」，指揮官陳時中表示墾丁是一個很棒的景點，自己帶著愉悅期待的心情來看看南台灣的景色，也鼓勵大家多出來走走。

指揮官陳時中表示，今天雨勢比昨天緩和，希望這幾天的大雨可以讓水庫解解渴，在高鐵站有發現旅客人數多了起來，不過高鐵整體的清潔工作和防疫宣導看來相當完善，大家可以放心搭乘，對於未來逐步開放飲食也不反對，但是戴口罩還是需要注意。

陳時中說，墾丁一直是個很棒的旅遊景點，今天也帶著興奮的心情來到南台灣，鼓勵大家在疫情趨緩期間能多來走走。

副指揮官陳宗彥表示，在高鐵車廂走了一回，各車廂的乘客座位距離都保持得相當好，也有定時廣播與宣導提醒旅客注意保持社交距離及戴口罩，未來不排除逐漸放寬車廂內的各項防疫措施，像是開始適度開放提供飲食。

另外在交通離峰時段可以評估朝向「建議」乘客戴口罩，但是尖峰時段仍要求乘客搭乘要戴口罩。

陳宗彥說，家族式的旅行可以現階段可以被鼓勵，因為家人知道彼此的健康狀況，然而旅行期間容易有接觸和碰觸，勤洗手、戴口罩等個人健康管理仍要特別注意。

(中時 )