高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，最新的民調和罷免案通過與否，一直是最近熱議的話題。有一名網友在PTT上整理了好幾份不同機構做的罷韓投票民調，並分析罷韓投票應該會通過，但有網友持不同意見，認為他根本是在幻想。

有一名網友在PTT上整理了幾家媒體和政黨今年來做的罷韓民調，並將其中參與投票且投同意票的比例乘上高雄市選舉人口後指出，他覺得韓國瑜可能挺不過罷韓，因為根據連立場都較接近的藍媒民調，都遠比門檻高出20萬票，了不起給你±5%少11萬。同時他也指出，這次大雨炸高雄造成部分地區淹水，會給韓給韓國瑜補上最後一刀。此外，他還揶揄台灣基進，作票太明顯了，故意把參與同意票的參數做的比其他機構低。

但對於他的分析，有些網友並不認同，「現實世界裡人家早就說過不會過了」、「不會過啦，綠綠還在幻想」。但也有網友支持他的分析，「淹水真的慘，直接+5%吧」、「不能放鬆，一定要出去投」。

(中時電子報)