《侶行》初探摩城 恐怖之都·索馬里

來自大陸的一對夫妻，張昕宇與妻子梁紅，，他們賣掉在北京的房產，帶著攝影機環遊世界，他們去的地方，不是什麼逛街、看知名景色打卡拍照，而是深入雨林、追踪海盜、暗訪毒梟，甚至請傭兵當保鏢，不斷挑戰極限的夫妻倆，8年過去反而賺了上億。

張昕宇與妻子梁紅(圖片取自/每日頭條)

張昕宇與梁紅是青梅竹馬，歷經當兵、梁紅大學畢業後，兩人決定在菜市場賣豆腐，當時豆腐機價格高昂，於是張昕宇研究零件，自己組裝了一台，某天有人向張昕宇打聽豆腐機價格，張昕宇靈機一動，「賣豆腐還不如賣豆腐機，賺錢也快」，於是開始賣豆腐機，年收大約100萬人民幣；之後也涉足飾品生意，兩人累積不少財富。

2008年發生汶川大地震，兩人參與災區展救援工作，感受到生命脆弱，決定改變生活方式，他們賣掉北京房子，花5年時間學習生存技能、考取直升機駕照、潛水證照等技能證書，第一站就到俄羅斯的奧伊米亞康，曾出現人類定居最低氣溫而聞名，接著前往有「地獄之門」的馬魯姆火山，感受極寒極熱，當然還有上山下海。

之後從荷蘭人手中買下一艘船，開始海上旅行；駕駛飛機從哈爾濱出發，前往23個國家，完成環球飛行，其中最有爭議且最危險，兩人過度參與庫德人民保衛軍（YPG）對抗伊斯蘭國（ISIS）的戰鬥與偵查，塔利班還開出5萬美金懸賞夫妻倆的人頭。

張昕宇與梁紅的冒險，引起大陸電視台注意，與他們合作開播節目《侶行》（ON THE ROAD），2013年6月13日首播，紀錄片在網路播出收到極大的反響，之後陸續創《張梁記》、《侶行·衛星直播探世界》等節目，加上直播帶來的收益，讓他們10年來賺進上億元。

(中時電子報)