歐洲廉價航空瑞安航空（Ryanair）執行長奧萊利（Michael O'Leary）表示，如果飛機上每個人都戴口罩，就可以減少98.5%的新冠病毒傳播風險。

奧萊利希望能在7月恢復飛航，他接受BBC採訪時說，英國政府要求入境旅客檢疫14天的計劃「難以管理」且「沒有效果」。

奧萊利表示，98.5%的數字是援引都柏林馬特醫院（Mater Hospital）的研究，馬特醫院發表的推特提出了這個數字。

但是對口罩研究進行審閱的亨特教授（Prof Paul Hunter）說，他找不到令人信服的數據支持這個數字。

都柏林馬特醫院的推特5月9日發表了一份圖文，表示新冠病毒疾病帶原者如果不戴口罩，健康的接觸者戴口罩，這樣傳染率是70%，如果新冠病毒帶原者戴口罩，健康的接觸者不戴口罩，傳染率是5%，如果新冠病毒帶原者和健康的接觸者兩人都帶口罩，傳染率是1.5%。

這條推特圖文被按贊超過500次，類似內容的圖文在不同的國家社交媒體上已經流傳了大約一個月。

馬特醫院後來在這條推文下回覆說，這篇圖文只是簡略說明，數字是基於感染率的近似值以及「假設某種情況下」，飛沫傳染的理論上的推測。

BBC就此詢問都柏林的馬特醫院，但是馬特醫院沒有提出任何澄清。

亨特教授駁斥98.5%的數字，表示以他「最樂觀的估計」，戴口罩能減少10%至15%的傳染率。

東英吉利亞大學諾里奇醫學院（UEA Norwich Medical School）的亨特教授表示，有許多因素能改變戴口罩降低傳染率的效果，包括戴哪一種口罩，有些口罩很管用，有些不太管用，口罩佩戴的方式也很重要，如果口罩戴太鬆也不能有效防護。

亨特教授說，目前政府的態度是最好待在家裡，如果到公共場所，戴口罩能提供某種程度的防護，但絕對沒有98.5%。

南安普頓大學（University of Southampton）研究學者黑德（Michael Head）表示，奧萊利援引的數字不能如實反映現有的科學證據，只有很少的證據顯示大規模戴口罩能大幅度降低感染率。

(中時 )