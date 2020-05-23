大量斜紋夜盜蟲侵入住家，讓人頭皮發麻。（王建鑫提供／巫靜婷苗栗傳真）

斜紋夜盜蟲從田裡爬出占據路面，景象嚇人。（王建鑫提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮休耕田區近期出現高密度斜紋夜盜蟲，成群的毛毛蟲因連日大雨，從農田「逃難」侵入附近住宅、占據道路，讓住戶不堪其擾，苑裡鎮公所農業課發出公告要求休耕農戶應盡速翻耕，將田區保持浸水，不配合者將依法取消休耕獎勵補助等資格。

苑裡諸多民代近期收到陳情，指斜紋夜盜蟲爆發，嚴重影響附近住戶的生活品質，鎮民代表王建鑫指出，日前會同公所人員到苑坑里現勘，發現密密麻麻的蟲從田裡爬出，一路爬向住戶家中，整條混凝土道路都是，令人頭皮發麻，「第一次看到這麼誇張的景象」，就算這幾天下雨，田裡積水不到1成還是沒用。

公所農業課長謝素玉指出，水稻一期作逢乾旱，為節省農業用水，苑裡被政府納入節水獎勵範圍，水稻休耕每公頃可領4萬多元補助，因此這期休耕田大增，也因為停灌、高溫加上綠肥缺乏田間管理，導致斜紋夜盜蟲快速增生，初步獲報受害面積約有20、30公頃，過去雖然只要停灌又會有蟲，但今年狀況的確比較顯著。

謝素玉表示，公所已緊急通告有辦理這期休耕轉作的農戶，若農業害蟲會侵入民宅的話，要盡快配合翻耕、浸水田，若不配合者，依據《農地辦理生產環境維護措施作業規範》，將取消今年一期休耕獎勵補助；明年一期繳公糧、直接給付、休耕轉契作資格，或是明年二期休耕的資格。

縣府農業處農務科表示，斜紋夜蛾為夜行性農業害蟲，產卵數多世代短、寄主性廣及食量大。由休耕期豆科綠肥作物，包含田菁、太陽麻、青皮豆及埃及三葉草等無收成問題，農友常忽視田間管理，正好斜紋夜盜蟲大量繁殖的庇護地與糧食來源，長期之下除了侵擾住家，也會危害下期作物。

農務科建議，住在蟲源附近的居民可使用矽藻土資材、大陶殺粉劑、淨家蟲、愛快殺蟲粉劑或神奇殺圈等環境居家用藥；至於斜紋夜蛾可利用其性費洛蒙誘引器誘集、保持田間衛生、移除卵塊及作物採收後，淹田至少1周等措施防範。

(中時 )