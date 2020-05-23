2018年紐西蘭環球小姐冠軍佛里斯（Amber-Lee Friis）驚傳18日離奇暴斃，不久後經紀公司也證實死訊，她今年才23歲，連舉辦環球小姐比賽的執行長也喊嘆，佛里斯是7年來最棒的佳麗；而網友注意到佛里斯在臉書最後發文，還是關心並想幫助家暴受害者，不禁感到鼻酸。

綜合外媒報導，來自紐西蘭的佛里斯在學生時期因為外型被霸凌，還胖到96公斤，一度充滿負能量，後來決定振作起來，用6個月時間瘦到能夠參加選美比賽，於是報名2018年環球小姐，並已充滿正能量又自然的外表，搶下后冠；執行長甚至認為她是7年來，看過最正面的佳麗，「她的心正直也正向，潛力不可忽視」。

難過的是，佛里斯驚傳18日在家中暴斃，經紀公司也證實死訊，但她的死因目前成謎；而粉絲們發現佛里斯在臉書最後一篇發文，主動對家暴受害者伸出援手，把「賣肥皂」當暗號，只要跟她詢問手工肥照並留下地址，她會馬上報警，讓警方去救人，大眾看到她如此熱心助人，得知她的死訊都超痛心。

(中時電子報)