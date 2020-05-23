媒體報導受新冠肺炎影響，教育部擬發放紓困金，提供給受到影響的大學生，教育部剛才透過新聞稿澄清，強調已在2月份與大專校院研議，啟動相關助學機制，在這之上，將持續協助照顧更多需要幫忙的學生，應無另立紓困方案之準備。

有關媒體報導教育部將擴大學生紓困方案，教育部表示，日前邀請各大專校院代表，召開兩場說明會徵詢學校意見後，考量各大專校院自2月開學起，即已針對受疫情影響學生啟動相關助學機制，且陸續因應疫情變化及學生家庭經濟狀況，提供更及時、完善、充分的各項助學金及生活輔導。因此，教育部偕同各校，在目前這套既有的助學機制上，持續協助照顧更多需要幫忙的學生，應無另立紓困方案的準備。

教育部指出，為協助家庭經濟收入受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響的學生，已於今2月21日公告並通知各大專校院，應視學生個案情形與需求啟動助學措施，如依「大專校院弱勢學生助學計畫」提供緊急紓困助學金，或透過「高等教育深耕計畫就學協助機制」就學輔導及獎助學金；另協請學校提供如急難救助、學雜費分期付款等機制，攜手學生共渡難關。此外，就學貸款還款青年如受疫情影響，也可申請緩繳本金，降低負擔。

教育部強調，對於各大專校院在開學以來啟動學生緊急紓困所支出的費用，以及未來持續辦理所投入的經費，會全力協助學校。如同教育部在4月15日及5月22日已啟動兩波對大專校院的紓困，補助「減收未能返臺境外生之彈性學雜費」、「實施校園防疫工作」、「向民間承租境外生宿舍之收支缺口」、「學校對不動產出租或委外廠商給予租金減收」等措施，減緩學校辦學壓力。

(旺報 )