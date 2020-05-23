文化部長李永得23日出席攝影家潘小俠《台灣作家一百年》攝影集發表會，表示24日會員免費的NSO音樂會僅為試辦，應不至於造成未來票價免費。（張鎧乙攝）

文化部22日發布新的「文化場館藝文活動開放辦理原則」，將從國家級場館先試辦，逐步開放藝文活動。第一場試辦活動正是24日由NSO國家交響樂團於國家音樂廳辦理的音樂會，將免費讓兩廳院會員領票入場觀賞。卻引起台北市文化局長蔡宗雄反彈，認為免費贈票給會員由如「中央扼殺台北藝文消費養成」。文化部長李永得則回應，僅為試辦，應不至於。

蔡宗雄在臉書表示，「梅花座就已經快餓死，還免費送票，民間演藝團隊怎麼辦？」 他表示，藝文團隊需要票房不是紓困金，兩廳院卻在23日上午10點突然免費送票，且限兩廳院之友，一般普羅大眾不是贈票對象，「文化部這樣粗糙的規劃沒有幫助，反而扼殺票房。」

文化部掌李永得23日出席攝影家潘小俠《台灣作家一百年》攝影集發表會時表示，22日中午時，指揮中心同意文化部「文化場館藝文活動開放辦理原則」的提案，在符合防疫原則下，可以開放藝文活動，目前預計將觀察兩週試辦情形，視疫情發展，再跟指揮中心研究，看是否能全面開放，恢復正常。

李永得表示，公視與兩廳院原本就規劃舉辦24日「公視＋一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」音樂會，原定採取無觀眾的方式演出，昨天下午接到指揮中心開放的通知後，認為應該要以這場來試辦，「因為過去兩個月都沒有超過百人以上的室內演出。藉由24日這場音樂會試辦，預估有500名觀眾，演練量體溫、間隔座和動線安排。」

李永得表示，目前最高原則還是防疫，因此會階段性調整，儘早跟指揮中心溝通，讓藝文活動儘早恢復正常。至於蔡宗雄認為不妥的免費贈票，李永得表示，由於22日才接到消息，時間很趕，又需要實名制，售票作業上會來不及，NSO和兩廳院考量樂迷陪伴了樂團這麼久，決定以回饋的心情來向會員開放，應該不至於造成未來票價免費的情形。

(中時 )