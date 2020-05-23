台灣少子化衝擊下，私立大專院校每年招生越來越艱難，為防止營運出現狀況的私校董事會拋售資產，導致師生權益受損，新版私校退場條例預計在今年底拚通關，對此，有學校推出免學費，吸引學生前來就讀，藉此維持就學率。對此，房產專家Sway臉書表示，少子化海嘯很恐怖，私校只能撒錢求生，周邊的住宅區、商圈也會受到衝擊。

Sway表示，少子化海嘯很恐怖，私校為了不被淹沒倒閉，只好撒錢求生。結果不是撒錢提升教學品質與內容，而是撒錢收買人心。Sway以華梵為例，指出周邊沒太大房地產業，民眾更該擔心淡江、逢甲、輔大這些傳統大校，因為該減系減班的時刻，還是會來臨，到時候這些投資熱區，就只能被淹沒，「淡海們，冷很久了」。

Sway指出，不少私校岌岌可危，今年沒招到足額，明年就要全校倒閉，新冠肺炎疫情造成10萬外籍生都來不了台灣就讀，公私立大學人都很多，師大就有6000多個，來不了台灣上課的人雖然沒有公布，但每個人都代表一個床位與房間，商圈影響都很大。

其實今年各大學都很緊張，來了人多怕疫情，不來怕倒校，這學期房東都是咬牙血吞的，因為不想讓媒體知道，少了房客很慘。Sway呼籲，不要急著買房投資，越夯的地方，以後死的越慘，以前私校旁出租套房超夯，聰明的房東都在逃生，從前重劃區的光景，將在大學旁的租房市場、商圈上演。

(中時電子報)