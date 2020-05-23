受鋒面影響，全台各地降下豪雨，高雄市長韓國瑜今天在臉書貼出視查水情影片，強調「雨退的速度，由市府來努力」後，國民黨主席江啟臣、黨副祕書長李彥秀與立法院黨團等黨公職人員，紛紛在臉書轉貼，齊呼「高雄加油！韓市長加油！」在6月6日罷免投票進入倒數階段，藍營強打網路空戰，廣為宣傳高雄市政成績，文傳會主委王育敏說，藉此凸顯罷韓團體政治操作。

繼上一支籲高雄市民不要投票，出來監票的影片，廣為在藍營政治人物臉書流傳，藍營黨公職人員今天接力轉貼韓國瑜治水影片，並用自己的文字寫下一段話，齊聲宣傳高雄政績，同時在文末註記「下水道是一個城市的良心」、「雨下多少雨老天爺決定」、「水退的速度市府來努力」。

黨主席江啟臣在臉書表示，韓市府在短短一年多內，完成基本的清淤工作，加速退水速度，已經是令人驚豔的成績，透過認真清淤、整治，水患不再，讓高雄繼續幸福。

黨副祕書長李彥秀說，長期在地方辦理會勘，清楚知道區域排水硬體受到既有限制，只要瞬間降雨量過大，現有設施一定無法瞬間排洪，所以退水速度才是檢視關鍵，肯定韓市長上任一年多，逐步改善高雄水患治理問題。

文傳會主委王育敏說，對照陳菊時代，高雄積水消退速度快速，代表韓國瑜的清淤基礎工程發揮成效，平常市政做得好，才能通過天災的考驗，黨中央肯定高市府的努力且覺得應該被看見，因此透過黨務主管與黨務系統協助擴散出去，讓更多人看到韓國瑜的市政成績。

原本「李柯太太」將在周末到高雄開直播宣傳觀光，但因豪雨不斷暫緩，至於何時再赴高雄，王育敏說，未來視實際情況的需求，再決定是否去高雄直播，目前沒有時間表。

王育敏表示，疫情趨緩之際，新北市長侯友宜與金門縣長楊振浯，聯手力拼國旅振興經濟，獲得多名藍營執政縣市首長響應，展現國民黨在改善經濟的超前部署，型塑民眾肯定國民黨的印象，對反制罷韓也有拉抬效果，更能凸顯罷韓團體都在搞政治，罷韓案對改變高雄起不到任何影響力，因為僅只是政治活動。

(中時 )