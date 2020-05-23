道卡斯文化協會理事長杜丙煙〔左〕與青年團成員努力保存道卡斯族語言及文化。〔謝明俊攝〕

後龍道卡斯文化協會出版「牽起道卡斯」繪本新書，並贈送給苗栗縣政府，由副縣長鄧桂菊〔左二〕代表受贈。〔謝明俊攝〕

後龍道卡斯文化協會出版「牽起道卡斯」繪本新書。〔謝明俊攝〕

苗栗縣後龍道卡斯文化協會發表新書，道卡斯青年團表演道卡斯舞曲

苗栗縣後龍道卡斯文化協會，經過長時間整理描繪，23日下午正式發表「牽起道卡斯」繪本新書，書中以中、英文及道卡斯語，詳細敘述道卡斯傳牽田祭內容及過程，藉以保存珍貴的道卡斯族語言及文化，為爭取成為第17個原民族群而努力，協會並將新書贈給苗栗縣政府分送至所有國中小學，讓下一代更了解並尊重道卡斯族的存在。

23日下午的新書發表會是由道卡斯文化協會理事長杜丙煙主持，苗栗縣副縣長登桂菊代表縣長徐耀昌到場致賀，並接受協會贈書，道卡斯文化協會一共印製了200冊繪本新書，其中170本是要送給苗栗縣政府，再分發至全縣公立圖書館及國中小學圖書館，與會的苗栗縣議員林寶珠得知是協會出款印製送給縣府後，當場向鄧桂菊請命，要縣府全額補助印製經費，以減輕協會財務負擔。

後龍道卡斯族目前多數居住在後龍鎮新民里，分為東、西2社，約有1千6百多人，是目前國內道卡斯族人最集中的地區，多年前，道卡斯族人為了爭取政府承認為第17個原住民族群，但因相關文化、語言的存留不足因素受阻，因此，後龍道卡斯族人一直在尋回道卡斯語言及文化，甚至已編輯出道卡斯族語字典，這次再把道卡斯族最重要的祭典─牽田祭，用文字圖像記錄下來，就是為了保存道卡斯族命脈。

這本「牽起道卡斯」以中、英文及道卡斯語，來詳細敘述後龍道卡斯族每年的牽田祭中，祭典及mata賽跑等祭儀的內容、程序及含義，是記錄道卡斯族文化的重要文獻。

(中時 )