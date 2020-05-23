屏東海生館的鳳頭海鸚鵡目前正值繁殖季，繁殖季期間其眼睛上方會長出金黃色繁殖羽，臉部及翅膀下方會變成白色羽毛，嘴喙大而華麗。（海生館提供／潘建志屏東傳真）

南北極水域中，可愛的企鵝是南極的海鳥代表，知名度極高；相較之下，北極海鳥代表「海鸚鵡」較不有名，屏東海生館兩種海鳥都有飼養。海生館的鳳頭海鸚鵡現已進入繁殖季，不但外貌變得更美豔，也會有特殊的求偶儀式，非常可愛。

海生館海景公司企畫部主任毛智瑋說，全世界海鸚鵡有3種品種，分別為鳳頭海鸚鵡、角海鸚鵡、北極海鸚鵡。鳳頭海鸚鵡分布在北太平洋沿岸，一生約70％時間都生活在海上，只有繁殖季才會飛到小島或沿海峭壁上築巢繁殖。

海生館的海鸚鵡區模擬自然環境，讓牠們能在模擬山壁洞穴中產卵、育雛。每年4到6月是其繁殖季，會從原本全黑模樣變身成為色彩華麗的「花魁鳥」，眼睛上方長出金黃色繁殖羽，臉部及翅膀下方變成白色，嘴喙大而華麗，待繁殖季結束後才會回復原貌。

鳳頭海鸚鵡換上華麗服裝後便開始求偶示愛，仰頭高唱並拍打雙翅，找尋共度一生的伴侶。牠們是動物界中奉行一夫一妻制的模範夫妻，配對後便成雙成對在洞穴休息或在水中悠遊，回到巢穴相聚時，還會用鳥喙相互撞擊表達問候，非常可愛。

一對鳳頭海鸚鵡一年只產一顆蛋，產下愛情結晶後，夫妻倆會用雙翼將蛋夾在裡頭，輪流孵育。海生館歡迎民眾利用繁殖季期間入館欣賞海鸚鵡，外表最美豔行為也最有趣，海生館每日也有固定的海鸚鵡餵食解說。

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