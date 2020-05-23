去年爆出財務危機的陳致遠、林秀琴夫妻檔，陳致遠日前還被車行指控歉2萬元多元，原訂月還5000元，只還2期就消失，兩人也傳出因私接工作，被經紀公司鴻凱娛樂求償200萬元，此外鴻凱娛樂委任律師劉韋廷透露，經紀人閃亮亮先前曾先支付林秀琴1萬元通告費，至今尚未歸還。

林秀琴日前指出從今年2月至今只有3個通告，收入相較過去少很多，近期轉戰宅經濟，在臉書粉專成立社團賣起「珍餃琴」水餃做副業。劉韋廷指出經紀公司期間一直努力幫2人接通告，「不過2人常遲到，且本身有債務問題，欠債被扣押財產，只要上節目有通告收入，就會被強制執行扣款付給債權人，礙於2人形象不佳，許多廠商、公司不敢用他們，怕被法院通知。」

劉韋廷表示，林秀琴與經紀公司合約在2021年6月10日到期，經紀人閃亮亮2019年12月16日有支付給林秀琴一筆春酒活動訂金10000元，但因疫情活動延到今年6月底，沒想到5月15日林秀琴寄終止合約書給公司，單方要求終止合約，本來22日還有一通告，經紀公司直接通知林秀琴不用去。

劉韋廷指出，林秀琴種種行徑讓閃亮亮忍無可忍，經紀公司5月20日也發3點聲明，表示下週將正式對2人提民事訴訟求償200萬元，閃亮亮也要求林秀琴21日前歸還1萬元訂金，不過至今尚未歸還，公司不排除在訴訟中追加這筆費用。對此林秀琴未接電話未回訊息，無法取得回應。

(中時 )